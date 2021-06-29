Франция предала футбол и ответила за это

Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала. Подопечные Дешама уступили швейцарцам, и это настоящий позор для нынешнего поколения команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах выступления.

Сборная Франции была главным фаворитом Евро. Действующие чемпионы мира приехали на турнир с самым сильным составом. Французы имели поставленную игру, в то время как остальные топ-команды испытывали разные проблемы. Подопечные Дешама могли повторить успех поколения Дешама – выиграть Евро следом за чемпионатом мира. Да что там могли – обязаны были! Однако вместо этого мы увидели надменную команду, которая предала футбол.

Сборная Франции отвратительно провела групповой этап. Ужаснейший матч с немцами, который завершился случайной победой. Ничья с венграми, чьим боевым духом можно восхищаться, но чьё футбольное мастерство оставляет желать лучшего. И мировая с португальцами. Франция играла ужасно, но заняла первое место в «группе смерти», и это будто только придало уверенности команде, что она в принципе непобедима.

Поединок со швейцарцами был квинтэссенцией наплевательского отношения французов к футболу. Подопечные Дешама ходили пешком больше тайма, даже не волнуясь, что счёт был не в их пользу. Лишь получив пенальти в свои ворота, французы наконец-то поняли, что они могут проиграть. И в следующие двадцать минут мы увидели ту команду, которой можно было бы восхищаться. Пересмотрите голы Бензема – это же футбольное эстетство. Шикарные комбинации с пятками, которые завершаются взятием ворот. И вишенка на торте – сумасшедший гол Погба. Хавбек «МЮ» вообще отрезками проводил блистательный матч, контролируя темп игры, разрезая передачами оборону швейцарцев. Он не разучился играть в футбол, он всё умеет, просто почему-то не всегда хочет.

Пожалуй, в эти двадцать минут между сейвом Льориса и голом Погба мы увидели сильнейшую команду на Евро. Такая Франция закатала бы в асфальт всех и вся на своём пути, а мир рукоплескал бы этой команде за чудный футбол. Однако этот проблеск пропал так же внезапно, как и появился. Подопечные Дешама вновь бросили играть. Апофеозом стал третий мяч швейцарцев, когда Погба на 90-й минуте куда-то в центр тащил мяч, не веря, что может его потерять. А потерял – и тут же Джака (слышите? Гранит Джака!!!) выдал вертикальную разрезающую передачу, просто уничтожив оборону французов.

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Не могли французы победить после такого предательства футбола. Подопечные Дешама могли обыграть всех, но они хотели просто всех не спеша обойти. Вместо французских снобов мы получили типичных французских снобов, которые посчитали для себя недостойным играть. Где хвалёный Мбаппе, за которым все гоняются? Где Гризманн, который собирался побить рекорд Платини по голам за Францию на Евро? Где даже тот же Канте, которому все хотели вручить Золотой мяч? Они все пропали, растворились. Они просто хотели выехать на своём громком имени.

Надо бы похвалить Швейцарию, но вот с футбольной точки зрения она не слишком-то понравилась. Да, боевитая команда, с характером. Только вот глаз за игру не цепляется – вешай на башню, выноси вперёд и катай мяч в ожидании серии пенальти. Понятно, что швейцарцы играли так, как могли, и добились своей цели. Только восхищаться этой командой сложно и не очень хочется. Давайте просто похвалим Швейцарию, но это не столько она победила, сколько Франция не захотела выиграть.

Андрей Центров