«Футбол бывает жесток»: Погба прокомментировал вылет Франции с Евро-2020

Звездный хавбек сборной Франции Поль Погба выступил с заявлением после неожиданного вылета на стадии 1/8 финала чемпионата Европы - 2020. В матче первой стадии плей-офф подопечные Дидье Дешами проиграли сборной Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

«Моментами футбол бывает жесток... Результат поединка против швейцарцев очень огорчил нас, но принес радость нашим соперникам. В этом и заключается красота спорта.

Мы стремились добиться положительного результата. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Сборная Франции вернется сильнее», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

В 1/4 финала Швейцария сыграет против сборной Испании.

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