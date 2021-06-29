Лопырёва: «Мбаппе, Погба и Гризманн - пижоны, но в этом есть своё очарование»

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29 Июня 2021, 12:13,
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Посол чемпионата мира-2018 и популярная модель Виктория Лопырёва отреагировала на вылет сборной Франции с чемпионата Европы. Подопечные Дидье Дешама уступили Швейцарии в серии пенальти со счетом 4:5. Игровое время завершилось вничью - 3:3.
«Мбаппе, Погба и Гризманн - пижоны, но в этом есть свое очарование. Даже возвращение Бензема не помогло французам. Швейцария - «темная лошадка» Евро», - гласит сообщение Лопырёвой в инстаграм-аккаунте.
В четвертьфинале сборная Швейцарии сыграет против команды Испании. Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. Начало запланировано в 19:00 по мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Виктория Лопырёва
это футбольный эксперт новый? вместе с женой Федуна работает?
ну эта хоть отчасти права , да и не отчасти , пижоны они и есть , первый тайм просто проходили , будто одолжение делали
тут не важно, права она или нет, а то, что её мнение озвучивают. ну пусть дворника Равшана спросят и его мнение озвучат тут.