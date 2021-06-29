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«Вчера носили на руках, сегодня готовы разорвать»: Салихова отреагировала на незабитый пенальти Мбаппе

29 Июня 2021, 10:59,

Зарема Салихова, спутница президента московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на осечку нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в серии послематчевых пенальти с командой Швейцарии.

«Вчера носили на руках, сегодня готовы разорвать. На каждом турнире кто-то из великих не забивает. Это всего лишь часть шоу», - гласит сообщение Салиховой в телеграм-канале.

Напомним, что Мбаппе не реализовал свой удар при счете 4:5 в пользу швейцарцев. Из-за промаха нападающего сборная Франции уступила во вчерашнем матче и вылетела с чемпионата Европы.

Швейцария в четвертьфинале сыграет против команды Испании. Встреча пройдет на «Газпром Арене» 2 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Зарема Салихова
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