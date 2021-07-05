Бензема: «В сборной Франции с добротой отнеслись к моему возвращению»

Форвард сборной Франции Карим Бензема обратился к болельщикам посредством своего инстаграм-аккаунта после неудачи на чемпионате Европы - 2020.

«Мне хотелось видеть сборную Франции на вершине. Огромная благодарность болельщикам за веру в нас. Такие неудачи дают толчок к тому, чтобы улучшаться. Мы вернемся сильнее. Хочу поблагодарить сборную Франции. Мое возвращение все восприняли с добротой», - гласит сообщение футболиста.

На Евро-2020 сборная Франции считалась одним из главных фаворитов. Однако команда Дидье Дешама вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии в серии пенальти.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру