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Бензема: «В сборной Франции с добротой отнеслись к моему возвращению»

05 Июля 2021, 08:49,

Форвард сборной Франции Карим Бензема обратился к болельщикам посредством своего инстаграм-аккаунта после неудачи на чемпионате Европы - 2020.

«Мне хотелось видеть сборную Франции на вершине. Огромная благодарность болельщикам за веру в нас. Такие неудачи дают толчок к тому, чтобы улучшаться. Мы вернемся сильнее. Хочу поблагодарить сборную Франции. Мое возвращение все восприняли с добротой», - гласит сообщение футболиста.

На Евро-2020 сборная Франции считалась одним из главных фаворитов. Однако команда Дидье Дешама вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
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