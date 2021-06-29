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Лизаразю: «Хвалю швейцарцев, которые продемонстрировали психологическую стойкость»

29 Июня 2021, 01:14,

Чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Биксан Лизаразю отдал должное команде Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020, который завершился вылетом фаворитов по итогам серии пенальти.

- Мы не доминировали в игре, а также полностью отсутствовали на поле в первом тайме. После перерыва ситуация улучшилась с Бензема, Мбаппе и Гризманном. Хвалю швейцарцев, которые продемонстрировали психологическую стойкость. Они остались приверженными своему стилю, - приводит слова Лизаразю УЕФА.

- Мы не вышли на максимальный уровень физической готовности в этом матче, даже пускай и были свежее в овертайме. Этого было недостаточно, чтобы стать ключевым фактором. С того момента всё стало напоминать лотерею, - добавил Лизаразю.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Швейцарии, Биксан Лизаразю
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