Лизаразю: «Хвалю швейцарцев, которые продемонстрировали психологическую стойкость»

Чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Биксан Лизаразю отдал должное команде Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020, который завершился вылетом фаворитов по итогам серии пенальти.

- Мы не доминировали в игре, а также полностью отсутствовали на поле в первом тайме. После перерыва ситуация улучшилась с Бензема, Мбаппе и Гризманном. Хвалю швейцарцев, которые продемонстрировали психологическую стойкость. Они остались приверженными своему стилю, - приводит слова Лизаразю УЕФА.

- Мы не вышли на максимальный уровень физической готовности в этом матче, даже пускай и были свежее в овертайме. Этого было недостаточно, чтобы стать ключевым фактором. С того момента всё стало напоминать лотерею, - добавил Лизаразю.

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