250 тысяч человек поддержали петицию за переигровку матча Франция - Швейцария

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02 Июля 2021, 11:30,
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Во Франции не хотят мириться с вылетом национальной команды с чемпионата Европы - 2020 на стадии 1/8 финала. В первом раунде плей-офф континентального турнира подопечные Дидье Дешама потерпели поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).
Как информирует RTL, болельщик сборной Франции создал петицию за переигровку поединка со швейцарцами. Фанат заявляет, что голкипер Ян Зоммер во время решающего пенальти нарушил правила, не находясь на линии ворот. Петицию уже поддержали 250 тысяч человек.
В 1/4 финала чемпионата Европы Швейцария встретится с Испанией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Сборная Швейцарии
Я бы предложил для начала переиграть матч Англия - Аргентина 86-го года, ибо ведь не понятно, чем бы он закончился, не будь руки бога. Есть, конечно, сложности, вроде того, что Марадона покинул нас, но предлагаю подумать, как быть... Потом переиграем все остальные ОЧЕВИДНЫЕ ошибочные матчи. А потом доберемся и до выдуманных типа этого)