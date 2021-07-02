250 тысяч человек поддержали петицию за переигровку матча Франция - Швейцария

Во Франции не хотят мириться с вылетом национальной команды с чемпионата Европы - 2020 на стадии 1/8 финала. В первом раунде плей-офф континентального турнира подопечные Дидье Дешама потерпели поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

Как информирует RTL, болельщик сборной Франции создал петицию за переигровку поединка со швейцарцами. Фанат заявляет, что голкипер Ян Зоммер во время решающего пенальти нарушил правила, не находясь на линии ворот. Петицию уже поддержали 250 тысяч человек.

В 1/4 финала чемпионата Европы Швейцария встретится с Испанией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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