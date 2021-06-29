Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020

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29 Июня 2021, 08:10,
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Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост после вылета с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/8 финала подопечные Дидье Дешама сенсационно уступили Швейцарии (3:3, пен. - 4:5). Мбаппе не реализовал свой удар в серии.
«Я очень сильно опечален таким результатом, сборная не смогла достичь цели. Прошу простить меня за этот промах. Хотел помочь команде, однако в этот раз не получилось.
Понимаю, что наши поклонники очень расстроены. Хочу поблагодарить их за поддержку, вы всегда верите в нас. Нашей команде нужно стать сильнее после этого падения. Мои поздравления соперникам», - гласит сообщение Мбаппе.
В 1/4 финала швейцарцы встретятся с командой Испании. Игра состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе
Блин, так говорит, будто во дворе вышел поиграть с пацанами, будто партия не давала приказа догнать, перегнать, показать кузькину мать супостатам ине ударить в грязь лицом!! Ещё и петиции после такого позора не будет походу!! (ну вы поняли что за рофл же да?!!)