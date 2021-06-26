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Эмболо – о матче со сборной Франции: «Лично для меня не имеет никакого значения, забью я гол или нет»

26 Июня 2021, 00:31,

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо заявил, что не переживает из-за своей результативности.

«Лично для меня не имеет никакого значения, забью я гол или нет. Самое главное, чтобы мы обыграли сборную Франции и вышли в следующий раунд. Конечно, я не буду лукавить, забивать за свою страну для нападающего – это всегда что-то особенное.

Гол Уэльсу в первом матче стал для меня первым на крупном турнире, так что он навсегда будет особенным. В целом, я чувствую, что нахожусь в отличной форме. У нас очень хорошая команда. Заметьте, что ни разу не было такого, чтобы кто-то из наших игроков оформлял покер, потому что вся сила в командной игре», - цитирует Эмболо пресс-служба УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Швейцарии, Брель Эмболо
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