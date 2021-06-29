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​Бензема обратился к фанатам после вылета сборной Франции с чемпионата Европы

29 Июня 2021, 17:27,

Сборную Франции называли главным фаворитом чемпионата Европы, но команда покинула турнир уже на стадии 1/8 финала, проиграв по пенальти Швейцарии. Форвард «трёхцветных» Карим Бензема через свою страничку в «Инстаграме» обратился к болельщикам.

«Опечален и разочарован исходом вчерашней игры. Разочарование огромно – я хотел бы продолжать радовать вас ещё долгое время. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку с самого начала этого Евро. Спасибо за силу, которую вы давали мне каждый день. Ничего не даётся легко, и мы будем продолжать бороться, чтобы подготовиться к будущему и вернуться ещё сильнее», - написал Бензема.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
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