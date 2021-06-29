Венгер: «Сборная Франции слишком понадеялись на контратаки»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер «по горячим следам» после матча со Швейцарией на Евро-2020 попытался найти причину вылета сборной Франции.

- Я не ставлю под сомнение командный дух, - заявил французский специалист GFFN. - Но мы слишком понадеялись на контратаки. На этом турнире чаще, чем обычно, забиваются голы в позиционном нападении. А именно в этом мы не преуспели на этом Евро. Швейцария была гораздо эффективнее в этом плане.

Напомним, что швейцарцы в концовке основного времени ушли от поражения в матче с Францией и победили в серии пенальти.

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