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Венгер: «Сборная Франции слишком понадеялись на контратаки»

29 Июня 2021, 01:27,

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер «по горячим следам» после матча со Швейцарией на Евро-2020 попытался найти причину вылета сборной Франции.

- Я не ставлю под сомнение командный дух, - заявил французский специалист GFFN. - Но мы слишком понадеялись на контратаки. На этом турнире чаще, чем обычно, забиваются голы в позиционном нападении. А именно в этом мы не преуспели на этом Евро. Швейцария была гораздо эффективнее в этом плане.

Напомним, что швейцарцы в концовке основного времени ушли от поражения в матче с Францией и победили в серии пенальти.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсен Венгер, Сборная Франции
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