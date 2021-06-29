ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Линекер - о матчах Испании и Франции: «Лучший день футбола, который я видел»

29 Июня 2021, 10:46,

Экс-нападающий сборной Англии, а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Линекер высказался относительно вчерашних матчей плей-офф чемпионата Европы - 2020.

«Это, наверное, лучший игровой день в футболе, который мне довелось увидеть. Удивительные поединки, которые зеркально отражают друг друга. Замечательное зрелище», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

28 июня первыми на поле вышли сборные Испании и Хорватии. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3, а в овертайме «красная фурия» дожала «клетчатых» - 5:3.

Далее сыграли сборные Франции и Швейцарии. В основное и дополнительно время была зафиксирована ничья - 3:3. В серии пенальти победили швейцарцы - 5:4.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гари Линекер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы
Лахиялов: «Если честно, я рад, что сборная России выступила неудачно»
Лахиялов: «Если честно, я рад, что сборная России выступила неудачно»