Линекер - о матчах Испании и Франции: «Лучший день футбола, который я видел»

Экс-нападающий сборной Англии, а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Линекер высказался относительно вчерашних матчей плей-офф чемпионата Европы - 2020.

«Это, наверное, лучший игровой день в футболе, который мне довелось увидеть. Удивительные поединки, которые зеркально отражают друг друга. Замечательное зрелище», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

28 июня первыми на поле вышли сборные Испании и Хорватии. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3, а в овертайме «красная фурия» дожала «клетчатых» - 5:3.

Далее сыграли сборные Франции и Швейцарии. В основное и дополнительно время была зафиксирована ничья - 3:3. В серии пенальти победили швейцарцы - 5:4.

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