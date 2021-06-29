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Сеферович: «В матче с Францией я показал, как нужно забивать»

29 Июня 2021, 10:30,

Форвард национальной команды Швейцарии Харис Сеферович прокомментировал выход в четвертьфинал чемпионата Европы - 2020. Швейцарцы одолели сборную Франции в серии пенальти (3:3, пенальти - 5:4), а Сеферович отметился двумя забитыми мячами.

«Бывает, что я не реализую моменты. Однако в этом поединке я показал, как нужно забивать в пределах штрафной. Великолепный вечер, наверное, лучший в моей карьере», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Швейцарии сыграет против команды Испании в 1/4 финала Евро. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 2 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Харис Сеферович
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