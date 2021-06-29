Бензема получил травму и ушёл с поля

Герой второго тайма матча 1/8 финала Евро-2020 Франция - Швейцария Карим Бензема не смог доиграть поединок до конца. На третьей минуте компенсированного времени футболист присел на газон явно из-за травмы. В итоге Бензема уступил место на поле Оливье Жиру.

В самом начале второго тайма Карим подсказал голкиперу Уго Льорису, куда лучше прыгнуть во время удара Рикардо Родригеса с 11-метровой отметки, а затем с интервалом в две минуты оформил голевой дубль.

Основное время поединка завершилось со счетом 3:3. Идет овертайм.

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