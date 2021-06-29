Дешам высказался о вылете сборной Франции с чемпионата Европы

Наставник сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после провала на чемпионате Европы - 2020. Действующие чемпионы мира покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив команде Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

«Мы приложили максимум усилий, вели в счете 3:1, но потом проявили слабость. Это непривычный момент для нас. Поражение в серии пенальти - серьезный удар по команде. Мбаппе очень расстроен, как и другие футболисты», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

В 1/4 финала Швейцарии будет противостоять Испания, одолевшая Хорватию в овертайме со счетом 5:3.

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