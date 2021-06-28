Писарев дал прогноз на матч Франция - Швейцария

Российский специалист Николай Писарев высказался о предстоящем поединке сборных Франции и Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Франция является фаворитом. Проблем у французов быть не должно. Ждать разгрома не нужно, но Франция победит», - приводит слова Писарева издание «Спорт-Экспресс».

Поединок между французами и швейцарцами пройдет 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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