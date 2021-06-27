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Кимпембе: «Не считаем себя фаворитами чемпионата Европы»

27 Июня 2021, 11:44,

Защитник сборной Франции Преснел Кимпембе высказался по поводу того факта, что команду считают главным фаворитом чемпионата Европы.

«Мы не считаем себя фаворитами, ведь в этом турнире участвуют очень сильные команды. Все они уже смогли показать свои качества, поэтому мы собираемся очень серьёзно отнестись к матчу против Швейцарии», - приводятся слова Кимпембе на страницах официального сайта УЕФА.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Швейцарии состоится в понедельник, 28 июня. Стартовый свисток команды услышат в 22:00 по московскому времени. Победитель этой дуэли в четвертьфинале сыграет с Хорватией или Испанией.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Преснел Кимпембе
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