​Сборная Франции отрабатывала систему 3-4-3

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26 Июня 2021, 23:45,
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Травмы обоих левых защитников – Люки Эрнандеса и Люки Диня – могут вынудить сборную Франции перейти на иную систему игры. Как сообщает Get French Football News, на субботней тактической тренировке команда отрабатывала систему 3-4-3. Даже приводится расстановка игроков в такой схеме. Выглядит она так:
Льорис – Ленгле, Варан, Кимпембе – Павар, Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Бензема.
В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции сыграет против сборной Швейцарии. Матч пройдёт в понедельник, 28 июня.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции