​Сборная Франции отрабатывала систему 3-4-3

Травмы обоих левых защитников – Люки Эрнандеса и Люки Диня – могут вынудить сборную Франции перейти на иную систему игры. Как сообщает Get French Football News, на субботней тактической тренировке команда отрабатывала систему 3-4-3. Даже приводится расстановка игроков в такой схеме. Выглядит она так:

Льорис – Ленгле, Варан, Кимпембе – Павар, Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Бензема.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции сыграет против сборной Швейцарии. Матч пройдёт в понедельник, 28 июня.