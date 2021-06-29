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​Моуринью назвал ошибку Дешама

29 Июня 2021, 15:48,

Известный тренер Жозе Моуринью высказался для talkSPORT по поводу понедельничного матча Франция – Швейцария на чемпионате Европы.

Как известно, сборная Франции вела со счётом 3:1, но пропустила дважды, и игра перетекла в дополнительное время. Там сборная Швейцарии оказалась сильнее, причём решающий одиннадцатиметровый не забил Килиан Мбаппе.

«Первый гол Бензема был невероятен, а гол Погба был топовым. Но затем сборная Франции стала забавляться. Думаю, Дешам совершил ошибку. Когда ты убираешь того, кто был лучшим на поле, - я имею ввиду Гризманна - когда есть риск перехода игры в дополнительное время, это авантюра», - сказал Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Франции, Дидье Дешам
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