​Моуринью назвал ошибку Дешама

Известный тренер Жозе Моуринью высказался для talkSPORT по поводу понедельничного матча Франция – Швейцария на чемпионате Европы.

Как известно, сборная Франции вела со счётом 3:1, но пропустила дважды, и игра перетекла в дополнительное время. Там сборная Швейцарии оказалась сильнее, причём решающий одиннадцатиметровый не забил Килиан Мбаппе.

«Первый гол Бензема был невероятен, а гол Погба был топовым. Но затем сборная Франции стала забавляться. Думаю, Дешам совершил ошибку. Когда ты убираешь того, кто был лучшим на поле, - я имею ввиду Гризманна - когда есть риск перехода игры в дополнительное время, это авантюра», - сказал Моуринью.