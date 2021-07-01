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​Почти четверть миллиона человек подписали петицию за переигровку матча Франция – Швейцария

01 Июля 2021, 18:56,

Болельщики сборной Франции разочарованы фактом вылета своей любимой команды с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала. Французы проиграли Швейцарии в серии пенальти, причём решающий одиннадцатиметровый не реализовал звёздный Килиан Мбаппе.

Как сообщает  RTL Sport, в сети появилась петиция с требованием переиграть матч Франция – Швейцария. Французские фанаты считают, что голкипер Ян Зоммер нарушал правила во время удара Килиана Мбаппе с пенальти, не находясь на линии ворот. Петицию уже подписали более 240 тысяч человек, и количество подписей продолжает стремительно расти.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Сборная Швейцарии
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