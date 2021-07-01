​Почти четверть миллиона человек подписали петицию за переигровку матча Франция – Швейцария

Болельщики сборной Франции разочарованы фактом вылета своей любимой команды с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала. Французы проиграли Швейцарии в серии пенальти, причём решающий одиннадцатиметровый не реализовал звёздный Килиан Мбаппе.

Как сообщает RTL Sport, в сети появилась петиция с требованием переиграть матч Франция – Швейцария. Французские фанаты считают, что голкипер Ян Зоммер нарушал правила во время удара Килиана Мбаппе с пенальти, не находясь на линии ворот. Петицию уже подписали более 240 тысяч человек, и количество подписей продолжает стремительно расти.