Джака: «Швейцария закрыла рты критикам»

Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Францией в 1/8 финала чемпионата Европы - 2020. Основное время и овертайм завершились вничью 3:3, а в серии пенальти подопечные Владимира Петковича были точнее - 5:4.

«Невероятное ощущение. Болельщики могут гордиться нашей командой. Мы выбили Францию. О нас говорили, что мы высокомерные. Однако в этом матче Швейцария закрыла рты критикам», - приводит слова футболиста Blick.

В 1/4 финала континентального турнира Швейцария встретится с Испанией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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