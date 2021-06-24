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Люка Эрнандес может не сыграть со Швейцарией

24 Июня 2021, 15:26,

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес рискует пропустить матч 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии. Как сообщает RMC Sport, выход на поле Эрнандеса находится под большим вопросом. Что касается Люки Дюня, то он вряд ли сможет сыграть на этом Евро.

Напомним, в среду в игре против Португалии Люка Эрнандес был заменён в перерыве из-за проблемы с коленом. На замену вышел Люка Динь, который получил травму в самом начале второй половины встречи.

Матч Франция – Швейцария на Евро-2020 пройдёт в понедельник, 28 июня.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Люка Динь, Люка Эрнандес
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