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Динь останется в расположении сборной Франции

24 Июня 2021, 23:12,

Несмотря на полученное повреждение и сегодняшнюю новость о том, что Люка Динь не сможет сыграть в оставшихся матчах чемпионата Европы, медицинский персонал сборной Франции решил оставить футболиста в расположении команды, сообщает французское издание L`Equipe. По мнению медиков, у Диня есть теоретические шансы восстановиться от травмы к 11 июля, именно на эту дату намечен финал чемпионата Европы.

Люка Динь точно не примет участие в матче 1/8 финала против сборной Швейцарии.

Также повреждение получил и другой левый защитник команды Дидье Дешама – Люка Эрнандес. Его перспективы сыграть в матче со швейцарцами оцениваются примерно как 50/50.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Франции, Люка Динь, Люка Эрнандес
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