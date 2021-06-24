Динь останется в расположении сборной Франции

Несмотря на полученное повреждение и сегодняшнюю новость о том, что Люка Динь не сможет сыграть в оставшихся матчах чемпионата Европы, медицинский персонал сборной Франции решил оставить футболиста в расположении команды, сообщает французское издание L`Equipe. По мнению медиков, у Диня есть теоретические шансы восстановиться от травмы к 11 июля, именно на эту дату намечен финал чемпионата Европы.

Люка Динь точно не примет участие в матче 1/8 финала против сборной Швейцарии.

Также повреждение получил и другой левый защитник команды Дидье Дешама – Люка Эрнандес. Его перспективы сыграть в матче со швейцарцами оцениваются примерно как 50/50.

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