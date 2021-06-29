Коман вслед за Бензема получил травму

Сборная Франции продолжает терять своих лидеров из-за травм. В самом начале овертайма не смог продолжить игру Карим Бензема и уступил свое место на поле Оливье Жиру. Та же судьба постигла Кингсли Комана, который из-за повреждения покинул поле, немного не доиграв до завершения дополнительной 30-минутки. На 112-й минуте его заменил Маркус Тюрам.

Напомним, что у Швейцарии были отличные шансы вести 2:0, но команда не забила 11-метровый, и тут же Карим Бензема оформил дубль за две минуты. В самой концовке основного времени Швейцария все же сравняла счет - 3:3.

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