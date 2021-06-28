Дешам: «Сборная Италии пока меня впечатлила больше всех»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выделил фаворита Евро-2020 и дал оценку матчам своей команды на групповом этапе.

- Сборная Италии пока меня впечатлила больше всех, - заявил наставник на пресс-конференции.

- Нам было нелегко, каждый матч был сложным. Нам удалось добиться поставленной цели на групповом этапе, но в плей-офф каждая команда понимает, что это ее последний шанс чего-то добиться, - добавил Дешам.

В 1/8 финала чемпионата Европы французы сыграют против Швейцарии.

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