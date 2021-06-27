Джака: «Мы хотим воспользоваться слабыми местами сборной Франции»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака считает, что его команда готова к поединку 1/8 финала Евро-2020 с французами.

- Мы хотим воспользоваться слабыми местами сборной Франции. Тренер спокоен, как и должно быть, это будет отличный матч для всех нас, для всей Швейцарии, потому что мы можем написать славную страницу нашей истории, - заявил Джака на пресс-конференции.

- Трижды мы вылетали на стадии 1/8 финала. Французы - фавориты, но мы не будем отсиживаться в обороне, - добавил Джака.

Матч состоится в понедельник и начнется в 22:00.

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