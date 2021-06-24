​Лемар получил травму на тренировке

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24 Июня 2021, 19:36,
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На следующий день после ничьей с Португалией (2:2) сборная Франции проводила тренировочное занятие в Будапеште. ТВ французской федерации футбола транслировало тренировку в режиме онлайн. Во время одного из упражнений Тома Лемар забил гол с близкого расстояния и упал, корчась от боли. Покинуть пределы футбольного поля Лемар смог только с помощью членов тренерского штаба. Судя по всему, речь идёт о повреждении лодыжки.
Тома Лемар на Евро-2020 провёл на футбольном поле только три минуты.
Ранее сборная Франции из-за травм потеряла двух левых защитников - Люку Эрнандеса и Люку Диня. Второй из них вряд ли сможет сыграть на Евро-2020.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Тома Лемар