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​Лемар получил травму на тренировке

24 Июня 2021, 19:36,

На следующий день после ничьей с Португалией (2:2) сборная Франции проводила тренировочное занятие в Будапеште. ТВ французской федерации футбола транслировало тренировку в режиме онлайн. Во время одного из упражнений Тома Лемар забил гол с близкого расстояния и упал, корчась от боли. Покинуть пределы футбольного поля Лемар смог только с помощью членов тренерского штаба. Судя по всему, речь идёт о повреждении лодыжки.

Тома Лемар на Евро-2020 провёл на футбольном поле только три минуты.

Ранее сборная Франции из-за травм потеряла двух левых защитников - Люку Эрнандеса и Люку Диня. Второй из них вряд ли сможет сыграть на Евро-2020.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Тома Лемар
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