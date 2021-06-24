​Лемар получил травму на тренировке

На следующий день после ничьей с Португалией (2:2) сборная Франции проводила тренировочное занятие в Будапеште. ТВ французской федерации футбола транслировало тренировку в режиме онлайн. Во время одного из упражнений Тома Лемар забил гол с близкого расстояния и упал, корчась от боли. Покинуть пределы футбольного поля Лемар смог только с помощью членов тренерского штаба. Судя по всему, речь идёт о повреждении лодыжки.

Тома Лемар на Евро-2020 провёл на футбольном поле только три минуты.

Ранее сборная Франции из-за травм потеряла двух левых защитников - Люку Эрнандеса и Люку Диня. Второй из них вряд ли сможет сыграть на Евро-2020.