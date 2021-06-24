Погба: «Сборной Франции нужно улучшать свою игру»

Хавбек сборной Франции Поль Погба дал интервью после окончания поединка группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Португалии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Команда довольна. Мы заняли первое место, это самое главное сейчас. Было непросто, но команда выполила эту задачу. Понимаем, что на нужно улучшать свою игру», - передает слова полузащитника BeIN Sports.

В плей-офф турнира подопечные Дидье Дешама встретятся со сборной Швейцарии. Поединок пройдет 28 июня в Бухаресте.

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