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Перес: «Зидан мечтает тренировать сборную Франции»

25 Июня 2021, 08:59,

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах экс-наставника команды Зинедина Зидана.

«Зизу мечтает о работе в сборной Франции. Думаю, он добьется своего. Если он когда-то захочет вернуться в наш клуб, то пусть знает, что «Реал» - это его дом», - передает слова руководителя журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Зинедин покинул «королевский» клуб по окончании сезона-2020/2021. Под его руководством команда заняла второе месте в чемпионате Испании, уступив золотые медали мадридскому «Атлетико».

В настоящий момент сборную Франции возглавляет Дидье Дешам. Под его руководством команда вышла в плей-офф Евро-2020, где встретится с командой Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зинедин Зидан, Флорентино Перес
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