Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти

Сборные Франции и Швейцарии выдали сумасшедший матч. Сначала вели подопечные Петковича и получили право на пенальти, но не забили и пропустили три гола подряд. Однако затем швейцарцы сумели перевести игру в овертайм, а затем победили в серии пенальти.

Ещё один четвертьфиналист Евро определялся в матче сборных Франции и Швейцарии. Пожалуй, на бумаге не было матча на стадии 1/8, где фаворит был настолько очевиден. Франция – действующий чемпион мира и едва ли не главный фаворит континентального первенства, в то время как Швейцария никогда звёзд с неба не хватала, а на нынешнем турнире выглядела довольно неуверенно на групповой стадии, пропустив вперёд не только итальянцев, но и валлийцев.

Французы с первых минут пошли вперёд и быстро заставили швейцарцев понервничать. Уже на первой минуте Мбаппе прорывался слева, но упёрся в защитника, отдал мяч назад, и его команда заработала угловой. После навеса Варан выиграл борьбу в воздухе, но головой пробил вше цели. Вскоре после навеса слева мяч долетел до Бензема в центре штрафной, но форвард этого не ждал и не смог обработать мяч.

Швейцарцы же почти в первой же осмысленной атаке забили. Цубер слева навесил в центр штрафной, где Сеферович перепрыгнул Ленгле и аккуратно головой пробил в противоход Льорису. Французы надеялись, что ВАР увидит фол в игре нападающего, но повтор показал, что форвард абсолютно чисто действовал, а защитник их команды просто проспал момент.

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Французы как-то не могли после этого резко прибавить. Матч проходил в неспешном ритме без моментов. В этой ситуации Рабио решился на дальний выстрел, но чуть в створ не попал. Первый тайм быстро катился к своему концу, а в матче ничего не происходило. Швейцарцы только радовались тому, что темп игры оставался слишком низким. Французы же будто и не стремились что-то менять, видимо, забыв, что счёт был не в их пользу. На первый тайм швейцарцы так и ушли, неожиданно будучи впереди.

В начале второго тайма французы выглядели более заряженными, но швейцарцы довольно спокойно останавливали атаки соперников. Более того, именно подопечные Владимира Петковича могли забить второй гол. Видмер справа срезал угол в центр и покатил мяч правее на Эмболо, который чуть продвинулся к лицевой и простреливал на дальнюю штангу, где уде был один его партнёр, но французы сумели прервать эту передачу.

Однако буквально тут же швейцарцы получили право на пенальти. Цубер по правому флангу убежал от Павара, на границе штрафной легко убрал француза на замахе, который въехал ему в ноги. Арбитр не стал сразу свистеть и даже дал провести чемпионам мира ответную атаку, но потом остановил игру, посмотрел повтор и указал на точку. Исполнять пенальти взялся Роригес, но его удар в угол Льорис парировал.

Буквально тут же французы упустили шанс. Погба выкатил мяч в левую зону штрафной, где совсем один был Мбаппе, но обводящему удару нападающего не хватило точности. Однако буквально через несколько секунд французы провели ещё одну атаку, которая стала голевой. Чемпионы мира на чужой половине перехватили мяч и провели быструю атаку – Мбаппе сделал пас на ход Бензема, тот пяткой себе прокинул футбольный снаряд и пробил мимо Зоммера.

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Ещё через несколько секунд Бензема оформил дубль. Французы вновь перехватили мяч на чужой половине поля и опять провели быструю атаку. Гризманн в штрафной сыграл в стеночку с Мбаппе, получив пас пяткой и пробил с острого угла, Зоммер парировал мяч, но на голову Бензема, который с пары метров промахнуться просто не мог. Незабитый пенальти Родригеса и дубль форварда французов уместились в четыре минуты.

Швейцарцы сдаваться не собирались. Вскоре после навеса со штрафного сразу двое игроков вылетали на подачу, но никто из них так замкнуть и не смог. Однако это был скорее фрагмент. Французы включились в игру, взяли её под свой контроль и продолжали пытаться что-то выдумывать впереди. За пятнадцать минут до конца матча «лес блё» увеличил своё преимущество. Погба принял мяч перед штрафной, прицелился и красивейшим обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол. Отчаянный прыжок Зоммера, как говорится в таких случаях, только прибавил красоты этому голу.

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Однако швейцарцы быстро вернулись в игру. Мбабу слева получил мяч и навесил, а Сеферович вновь перепрыгнул французских защитников и головой с близкого расстояния, на этот раз на силу пробил мимо Льориса в сетку. Вскоре Гавранович отправил и третий мяч в ворота французов, но сделал это из офсайда.

Французы потягивали время и ждали финального свистка, но расслабились слишком рано. Погба в центре поля неосмотрительно потерял мяч, Джака выждал паузу и роскошной вертикальной передачей низом вывел Гаврановича к штрафной, который на замахе убрал Кимпембе и ударом в угол сравнял счёт.

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Французы могли вырвать победу в основное время – Сиссоко на левом фланге ушёл от защитника и навесил в штрафную, Коман принял мяч на грудь и бил в дальний верхний угол, но швейцарцев спасла перекладина. Тут же после этого прозвучал свисток, который перевёл поединок в овертайм. В начале дополнительного времени швейцарцы едва не вышли вперёд – после углового Мехмеди в касание переводил мяч в створ, но Льорис оказался на месте. Вдобавок к этому тут же французы потеряли Бензема из-за травмы, который уступил место Жиру.

Игра в овертайме шла ан встречных курсах. То Мбабу продирался по флангу и простреливал, но французы с трудом отбивались. То «лес блё» отвечали, и Коман слева опасно бил, но чуть мимо. Однако голов в первом добавленном тайме не было. Во втором мог забить Мбаппе. Коман прошёл по левому флангу и покатил мяч на линию штрафной своему партнеру, который в касание бил в дальний угол, но в створ не попал. Тут же Мбаппе имел ещё лучший шанс, Погба вертикальной передачей нашёл форварда в правой зоне штрафной, но тот с острого угла пробил мимо цели.

Французы пытались давить, не хотели они доводить дело до серии послематчевых пенальти. Швейцарцы же тянули время и ждали как раз финального свистка. Подопечные Петковича даже не пытались атаковать, а перехватывая мяч, просто катали его. Французы напирали и имели шанс вырвать победу. После навеса из центра Жиру головой бил, но Зоммер сыграл спокойно и намертво забрал футбольный снаряд. Тут же швейцарцы заработали потенциально опасный штрафной, но Джака зарядил в небеса. В итоге судьба поединка решалась в серии пенальти.

Серию начали швейцарцы, и Гавранович мощным ударом под перекладину открыл в ней счёт. Погба в ответ пробил не хуже в тот же угол. Затем Шёр дождался движения Льориса и предельно аккуратно пробил в противоположную от голкипера сторону ворот. Жиру также довольно спокойно развёл вратаря и мяч по разным углам. Следом Аканджи подпрыгнул в стиле Бруну Фернандеша, чем дёрнул Льориса, и пробил в цель. Французы ответили голом Тюрама, хотя Зоммер угадал направление мяча, но не достал. Тут же Льорис мог отбить удар Варгаса, он даже дотянулся до футбольного снаряда, но остановить его не смог. А вот Кимпембе пробил уверенно в верхний угол. Мехмеди не менее спокойно реализовал свой удар. Пятый удар у французов подошёл бить Мбаппе, который провалил матч, и пробил неважно, дав Зоммеру шанс отбить мяч и вывести свою команду в четвертьфинал.

Теперь сборная Швейцарии отправится в Санкт-Петербург, где за путёвку в полуфинал поспорит с испанцами.