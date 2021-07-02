​Педри – самый молодой игрок в истории четвертьфиналов Евро

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02 Июля 2021, 19:24,
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Полузащитник сборной Испании Педри стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Об этом информирует портал Goal.com.
На игру против Швейцарии Педри вышел в основном составе сборной Испании в возрасте 18 лет и 219 дней.
Напомним, сборные Швейцарии и Испании разыгрывают первую путёвку в полуфинал чемпионата Европы. Следить за ходом поединка, проходящего в Санкт-Петербурге, можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Добавим, что в полуфинале победитель этой пары сыграет с Бельгией или с Италией.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, Педри