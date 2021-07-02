​Педри – самый молодой игрок в истории четвертьфиналов Евро

Полузащитник сборной Испании Педри стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Об этом информирует портал Goal.com.

На игру против Швейцарии Педри вышел в основном составе сборной Испании в возрасте 18 лет и 219 дней.

Напомним, сборные Швейцарии и Испании разыгрывают первую путёвку в полуфинал чемпионата Европы. Следить за ходом поединка, проходящего в Санкт-Петербурге, можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в полуфинале победитель этой пары сыграет с Бельгией или с Италией.