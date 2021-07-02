Коке: «Испании повезло, что у нас есть Педри»

Полузащитник сборной Испании Коке лестно высказался о своем соотечественнике Педри после победы над сборной Швейцарии (1:1) по пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Должен признать, что Педри выглядит очень зрелым в своем возрасте и добивается невероятных вещей. Испании очень повезло, что он у нас есть.

Победа в серии пенальти? Трудности делают нас сильнее», - цитирует Коке пресс-служба УЕФА.

Напомним, что испанцы в 1/8 финала чемпионата Европы лишь в дополнительное время переиграли сборную Хорватии, а матч со швейцарцами и вовсе дошел до серии пенальти, где героем стал испанский голкипер Унай Симон.

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