Энрике: «Серия пенальти против Швейцарии была самой спокойной на моей памяти»

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о серии послематчевых пенальти против команды Швейцарии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы - 2020.

«Эта серия была самой спокойной на моей памяти. Мы отлично подготовились к ней, поэтому мне не нужно было вносить коррективы. Мы попали в топ-4 лучших команд турнира и имеем все шансы на успех», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что основное время и овертайм завершились вничью - 1:1. В серии пенальти «красная фурия» одолела швейцарцев со счетом 3:1. В полуфинале Испания сыграет против Италии.

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