Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» высказался относительно проведения матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Здесь, конечно, прежде всего, мы вынуждены были выполнять обязательства, которые взяло на себя государство», - заявил президент.

Напомним, что петербургский стадион «Газпром Арена» примет четвертьфинальный поединок Евро между сборными Испании и Швейцарии. Встреча состоится 2 июля, начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

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