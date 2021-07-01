Шакири: «Мы показали, что умеем не только защищаться»

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01 Июля 2021, 17:52,
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Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился впечатлениями об игре сборной на текущем чемпионате Европы.
«Мы много раз показывали, что не только защищаемся. Мы забили Франции не один, а три мяча. У нас был отличный соперник», - сказал он на пресс-конференции.
Игрок «Ливерпуля» заверил, что если в пятницу команда выложится на полную, то обыграть Испанию и выйти в полуфинал будет по силам.
«Мы постараемся навязать наш стиль. Мы показали его против Франции», - сказал он.
В связи с отсутствием капитана Гранита Джаки из-за перебора карточек, Шакири выйдет на поле с капитанской повязкой.
«Я постараюсь сделать всё для команды в матче против Испании и отдам все силы. Будет отлично, если я отмечусь голом или голевой передачей», - подчеркнул он.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная Швейцарии, Джердан Шакири