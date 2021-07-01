ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Шакири: «Мы показали, что умеем не только защищаться»

01 Июля 2021, 17:52,

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился впечатлениями об игре сборной на текущем чемпионате Европы.

«Мы много раз показывали, что не только защищаемся. Мы забили Франции не один, а три мяча. У нас был отличный соперник», - сказал он на пресс-конференции.

Игрок «Ливерпуля» заверил, что если в пятницу команда выложится на полную, то обыграть Испанию и выйти в полуфинал будет по силам.

«Мы постараемся навязать наш стиль. Мы показали его против Франции», - сказал он.

В связи с отсутствием капитана Гранита Джаки из-за перебора карточек, Шакири выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Я постараюсь сделать всё для команды в матче против Испании и отдам все силы. Будет отлично, если я отмечусь голом или голевой передачей», - подчеркнул он.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Швейцарии, Джердан Шакири
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»