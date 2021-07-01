Шакири: «Мы показали, что умеем не только защищаться»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился впечатлениями об игре сборной на текущем чемпионате Европы.

«Мы много раз показывали, что не только защищаемся. Мы забили Франции не один, а три мяча. У нас был отличный соперник», - сказал он на пресс-конференции.

Игрок «Ливерпуля» заверил, что если в пятницу команда выложится на полную, то обыграть Испанию и выйти в полуфинал будет по силам.

«Мы постараемся навязать наш стиль. Мы показали его против Франции», - сказал он.

В связи с отсутствием капитана Гранита Джаки из-за перебора карточек, Шакири выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Я постараюсь сделать всё для команды в матче против Испании и отдам все силы. Будет отлично, если я отмечусь голом или голевой передачей», - подчеркнул он.