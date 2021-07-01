Дель Боске просит Энрике «не менять свой план»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске попросил нынешнего тренера Луиса Энрике «не менять свой план» на четвертьфинальный матч чемпионата Европы, в котором Испания встретится со Швейцарией.

Отвечая на вопросы журналистов о чемпионате Европы, турнире, который он выиграл во главе национальной сборной в 2012 году, Дель Боске объяснил, что следит за соревнованием «как любой другой болельщик» и добавил: «В первых матчах против Швеции и Польши мы сыграли неплохо, но результаты оказались не такими, как мы ожидали. Сейчас же у нас большие надежды».

«Будет трудно, но мы находимся в хорошем положении», - сказал Дель Боске, подчеркнув, что «план, который, как я полагаю, имеет Луис Энрике, выполняется, и никаких изменений быть не должно».

Наконец, Дель Боске признал, что исторически Испания является фаворитом, «но фаворитизм проявляется на поле», подчеркнул он: «Мы должны быть заряжены на победу».

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске попросил нынешнего тренера Луиса Энрике «не менять свой план» на четвертьфинальный матч чемпионата Европы, в котором Испания встретится со Швейцарией.

Отвечая на вопросы журналистов о чемпионате Европы, турнире, который он выиграл во главе национальной сборной в 2012 году, Дель Боске объяснил, что следит за соревнованием «как любой другой болельщик» и добавил: «В первых матчах против Швеции и Польши мы сыграли неплохо, но результаты оказались не такими, как мы ожидали. Сейчас же у нас большие надежды».

«Будет трудно, но мы находимся в хорошем положении», - сказал Дель Боске, подчеркнув, что «план, который, как я полагаю, имеет Луис Энрике, выполняется, и никаких изменений быть не должно».

Наконец, Дель Боске признал, что исторически Испания является фаворитом, «но фаворитизм проявляется на поле», подчеркнул он: «Мы должны быть заряжены на победу».