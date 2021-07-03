Деменко: «Результат игры Швейцария - Испания ожидаем, здесь фаворита на самом деле не было»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результат матча между сборными Испании и Швейцарии в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«То, что испанцам будет так трудно, было ожидаемо. Швейцария прошла чемпионов мира, а это дорогого стоит. Я не удивлен, что Швейцария выступила достойно против испанцев. На протяжении нескольких игр Швейцария показала себя очень хорошо, опять же обыграв по пенальти французов. Испанию много критикуют, они слишком много владеют мячом, но это команда, в составе которой есть футболисты, выступающие в топ-клубах, команда хорошая. Другое дело, они не показывают современный футбол, который показывают итальянцы или бельгийцы, например. Взять ту же Англию, команда играет от обороны, но слаженно с быстрыми флангами. Поэтому результат игры Швейцария - Испания ожидаем, здесь фаворита на самом деле не было. Швейцария уже доказала, что может противостоять топ-сборным.

Испания - команда, которая тоже может преподнести сюрприз. В полуфинале, понятно, итальянцы - фавориты в любом случае. Но испанцам все равно под силу победить.

Насколько вчера удаление повлияло на результат, сказать сложно, все-таки швейцарцы молодцы, отстояли в меньшинстве», - сказал Деменко.

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