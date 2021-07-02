Симон – о награде лучшему игроку матча: «Я бы отдал её Зоммеру»

Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу над сборной Швейцарии (1:1) по пенальти в четвертьфинале чемпионаты Европы.

«Это был настоящий футбол, мы заслуженно победили. Мне стоит перестать вспоминать ту досадную ошибку в матче со сборной Хорватии, потому что впереди нас ждут важные игры.

Награда лучшему игроку матча? Если честно, то я бы отдал её Янну Зоммеру.

Мы должны успеть восстановиться к полуфиналу и подойти к нему с высоко поднятой головой. Мы настроены на победу в турнире», - цитирует Симона пресс-служба УЕФА.

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия-Италия.

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