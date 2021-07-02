Оярсабль: «Когда Бускетс не забил, то я сказал Симону, что он отобьёт три пенальти»

Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победу над сборной Швейцарии (1:1) по пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Когда Бускетс не забил, то я повернулся и сказал Симону, что он отобьёт три пенальти, это его день. Так я ему и сказал.

Победный пенальти? Это было не время для неудач, хорошо, что мне удалось реализовать одиннадцатиметровый.

Если мы сыграем в полуфинале на таком же уровне, то у нас будут все шансы на выход в финал», - цитирует Оярсабля пресс-служба УЕФА.

В полуфинале испанцы сразятся с победителем пары Бельгия-Италия, к 35-й минуте подопечные Роберто Манчини ведут со счётом 1:0.

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