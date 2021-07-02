ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Оярсабль: «Когда Бускетс не забил, то я сказал Симону, что он отобьёт три пенальти»

02 Июля 2021, 22:37,

Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победу над сборной Швейцарии (1:1) по пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Когда Бускетс не забил, то я повернулся и сказал Симону, что он отобьёт три пенальти, это его день. Так я ему и сказал.

Победный пенальти? Это было не время для неудач, хорошо, что мне удалось реализовать одиннадцатиметровый.

Если мы сыграем в полуфинале на таком же уровне, то у нас будут все шансы на выход в финал», - цитирует Оярсабля пресс-служба УЕФА.

В полуфинале испанцы сразятся с победителем пары Бельгия-Италия, к 35-й минуте подопечные Роберто Манчини ведут со счётом 1:0.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Испании, Микель Оярсабаль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»