Оярсабль: «Когда Бускетс не забил, то я сказал Симону, что он отобьёт три пенальти»

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02 Июля 2021, 22:37,
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Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победу над сборной Швейцарии (1:1) по пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы.
«Когда Бускетс не забил, то я повернулся и сказал Симону, что он отобьёт три пенальти, это его день. Так я ему и сказал.
Победный пенальти? Это было не время для неудач, хорошо, что мне удалось реализовать одиннадцатиметровый.
Если мы сыграем в полуфинале на таком же уровне, то у нас будут все шансы на выход в финал», - цитирует Оярсабля пресс-служба УЕФА.
В полуфинале испанцы сразятся с победителем пары Бельгия-Италия, к 35-й минуте подопечные Роберто Манчини ведут со счётом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Испании, Микель Оярсабаль