Кто попал в 1/4 финала чемпионата Европы

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30 Июня 2021, 00:51,
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Во вторник завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Сборная Украины обыграла шведов в драматичной борьбе, забив решающий гол на 120-й минуте - 2:1. Ранее в четвертьфинал пробилась сборная Дании, разгромившая Уэльс (4:0), команда Италии, обыгравшая австрийцев - 2:1. Второй день начался с неожиданной победы чехов над Голландией (2:0), а Бельгия отправила домой чемпионов Европы, португальцев (1:0). В понедельник обе пары выдали невероятные триллеры - Испания дожала Хорватию (5:3), а сборная Франции вылетела, уступив Швейцарии по пенальти. Сборная Англии одолела Германию (2:0).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко