Атака сборной Испании – чистый кайф, но защита помешает команде добиться результата

В понедельник сборные Испании и Хорватии выдали самый весёлый матч на нынешнем Евро. Подопечные Луиса Энрике заслуженно прошли дальше, но, по мнению сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», но вот выиграть турнир южанам будет очень сложно

Забавно, что ещё недавно я восхищался достижением сборной Дании, которая в двух матчах подряд на Евро забила по четыре гола. Приходилось задаваться вопросом, когда вообще такое в последний раз было в истории континентальных первенств. Вот спустя пару дней сборная Испании отметилась ещё более значимым достижением – забив в двух поединках подряд по 5 голов! Это, кстати, уникальное достижение, первое в истории Евро! Правда, испанцам для этого понадобилось играть овертайм, но всё же факт остаётся фактом.

Embed from Getty Images

На самом деле, эти десять забитых голов – заслуженный показатель. Не хочется прибегать к этому приёму, но мы ещё после дебютного матча подопечных Луиса Энрике против шведов, который завершился со счётом 0:0, отмечали, что команда-то играла хорошо. Испанцам не везло со скандинавами, потом был сложный матч с поляками, когда тоже не получалось реализовывать моменты. Теперь же подопечных Луиса Энрике прорвало, и эта прекрасная атакующая команда начала забивать и забивать.

Сборная Испании – одна из самых весёлых и атакующих команд нынешнего Евро. Смотреть за действиями подопечных Луиса Энрике в нападении – настоящее удовольствие. Учитывая, что испанцы теперь ещё и стали реализовывать свои моменты, теперь это просто кайф не только для футбольных гиков, которые оценивают структуру игры, но и для обычных обывателей. В целом было предсказуемо, что испанцы доберутся до четвертьфинала. Команда создавала моменты и должна была намного увереннее проходить групповой этап.

Embed from Getty Images

Тем не менее вряд ли стоит ждать, что испанцы смогут повторить успех своих предшественников. Луис Энрике построил классную атаку, но вот оборона – это тихий ужас. Причём это тоже проявлялось ещё на групповом этапе, когда тот же Исак мог отметиться дублем в ворота Симона. Защита испанцев точно не готова решать большие задачи, и, судя по всему, вратарь тоже не сможет вытягивать команду. По всей видимости, сборная Испании останется одним из самых ярких коллективов нынешнего Евро, но при этом дойдёт в лучшем случае до полуфинала. На самом деле, вряд ли подопечные Луиса Энрике прошли бы французов, но те решили досрочно сами покинуть турнир. Швейцарцев же испанцы проходить обязаны.

Продолжает радовать Дани Ольмо, который в прошедшем матче записал на свой счёт две голевые передачи в овертайме, которые и предрешили исход поединка. Луису Энрике надо найти место футболисту «Лейпцига» в стартовом составе, хотя это сделать будет сложно. Он и молодые звёздочки испанцев Педри и Ферран Торрес станут основой сборной, возможно, уже на чемпионате мира-2022 в Катаре, но в любом случае на следующем Евро.

Embed from Getty Images

Сборная Испании уже сейчас способная команда, но ей не хватает опыта, который приходит с годами, а уж пропустить дважды в концовке матча – просто непозволительно для классной команды. Нынешний Евро – это кирпичик в стену опыта испанцев. По-настоящему эту команду оценим на следующих турнирах, пока же надо просто получать кайф от их атакующей игры.

Андрей Центров