Лапорт – об отсутствии Джаки: «Не думаю, что это большая потеря для сборной Швейцарии»

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01 Июля 2021, 20:13,
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Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт пообщался с журналистами перед матчем против сборной Швейцарии.
«Я не думаю, что мы плохо оборонялись в игре с Хорватией. Конечно, можно было сыграть лучше. Когда вы говорите о трёх пропущенных голах, то должны помнить о первом мяче, это наша ошибка, но такое случается. Один из их мячей был просто потрясающим – это футбол.
Отсутствие Джаки в матче с нами? Не думаю, что это большая потеря для них. Это важный игрок для их команды, но у них есть много футболистов, которые могут заменить его, такая же ситуация и у нас. Незаменимых не существует», - цитирует Лапорта пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Гранит Джака, Эмерик Лапорт
Джака капитан и лидер этой сборной. Действительно, небольшая потеря!
Интересно,специально отбирают особо тупых футболистов для интервью или они там все такие поголовно?
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...