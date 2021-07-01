Лапорт – об отсутствии Джаки: «Не думаю, что это большая потеря для сборной Швейцарии»

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт пообщался с журналистами перед матчем против сборной Швейцарии.

«Я не думаю, что мы плохо оборонялись в игре с Хорватией. Конечно, можно было сыграть лучше. Когда вы говорите о трёх пропущенных голах, то должны помнить о первом мяче, это наша ошибка, но такое случается. Один из их мячей был просто потрясающим – это футбол.

Отсутствие Джаки в матче с нами? Не думаю, что это большая потеря для них. Это важный игрок для их команды, но у них есть много футболистов, которые могут заменить его, такая же ситуация и у нас. Незаменимых не существует», - цитирует Лапорта пресс-служба УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».