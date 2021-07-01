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Лапорт – об отсутствии Джаки: «Не думаю, что это большая потеря для сборной Швейцарии»

01 Июля 2021, 20:13,

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт пообщался с журналистами перед матчем против сборной Швейцарии.

«Я не думаю, что мы плохо оборонялись в игре с Хорватией. Конечно, можно было сыграть лучше. Когда вы говорите о трёх пропущенных голах, то должны помнить о первом мяче, это наша ошибка, но такое случается. Один из их мячей был просто потрясающим – это футбол.

Отсутствие Джаки в матче с нами? Не думаю, что это большая потеря для них. Это важный игрок для их команды, но у них есть много футболистов, которые могут заменить его, такая же ситуация и у нас. Незаменимых не существует», - цитирует Лапорта пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гранит Джака, Эмерик Лапорт
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Комментарии (2)
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Juve164
01 Июля 2021, 22:09

Джака капитан и лидер этой сборной. Действительно, небольшая потеря!
Интересно,специально отбирают особо тупых футболистов для интервью или они там все такие поголовно?

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olop
01 Июля 2021, 20:43

Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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