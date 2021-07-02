Энрике назвал самого яркого футболиста сборной Швейцарии на Евро-2020

Наставник сборной Испании Луис Энрике в беседе с журналистами выделил самого яркого игрока национальной команды Швейцарии на чемпионате Европы-2020.

«Гранит Джака - самый яркий футболист швейцарской сборной. Я бы хотел, чтобы он вышел на поле. Впрочем, любой другой игрок, который его заменит, может сыграть на том же уровне. Даже без Гранита сборная Швейцарии остается сильной командой», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Поединок между сборными Испании и Швейцарии пройдет сегодня, 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.