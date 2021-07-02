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Энрике назвал самого яркого футболиста сборной Швейцарии на Евро-2020

02 Июля 2021, 10:34,

Наставник сборной Испании Луис Энрике в беседе с журналистами выделил самого яркого игрока национальной команды Швейцарии на чемпионате Европы-2020.

«Гранит Джака - самый яркий футболист швейцарской сборной. Я бы хотел, чтобы он вышел на поле. Впрочем, любой другой игрок, который его заменит, может сыграть на том же уровне. Даже без Гранита сборная Швейцарии остается сильной командой», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Поединок между сборными Испании и Швейцарии пройдет сегодня, 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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2 июля в 12:00 мск состоится пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луис Энрике, Гранит Джака
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