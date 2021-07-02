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Энрике: «Гордимся выходом в полуфинал чемпионата Европы»

02 Июля 2021, 23:35,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу по пенальти над сборной Швейцарии (1:1) в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Мы гордимся этой победой. Конечно, глупо даже предполагать, что кто-то из полуфиналистов будет довольствоваться вылетом с такой стадии, все хотят попасть в финал и победить.

Мы знали, что Швейцария – команда высочайшего класса, но они не встречали нас так высоко, как могли бы. После счёта 1:0 игра перешла в опасную фазу, они опасно контратаковали. Красная карточка всё изменила, мы доминировали, опасно атаковали и создавали кучу моментов», - цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
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