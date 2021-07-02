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Лапорт: «Сборная Испании голодна до новых побед»

02 Июля 2021, 10:42,

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о шансах «красной фурии» выиграть чемпионат Европы-2020. В четвертьфинале турнира подопечные Луиса Энрике встретятся с командой Швейцарии.

«У нас прекрасная команда, мы хорошо провели последние матчи. Сборная Испании умеет играть на больших турнирах, нас непросто обыграть. Скажу так - мы очень голодны до побед», - приводит слова Эмерика официальный сайт УЕФА.

Испания встретится с Швейцарией в пятницу, 2 июля. Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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2 июля в 12:00 мск пройдет пресс-конференция рулевого сборной России Станислава Черчесова. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Эмерик Лапорт
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