Маркос Сенна: «С каждым матчем сборная Испании играет всё лучше»

Бывший игрок сборной Испании, чемпион Европы 2008 года Маркос Сенна в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Швейцарии.

Как вам игра сборной Испании?

Мне кажется, с каждым матчем сборная Испании играет все лучше. Это видно и по результату. Команда стартовала не очень, но сейчас все куда лучше.

Видели в деле сборную Швейцарии?

Если честно, нет, но, конечно, ее победа над Францией впечатляет.

Чего ждёте от игры?

Только положительные ожидания. Как я уже говорил, с каждым матчем сборная Испании играет лучше, так что, мне кажется, на фоне матча против Хорватии, все должно быть хорошо.

Сергей Румянцев