Маркос Сенна: «С каждым матчем сборная Испании играет всё лучше»

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02 Июля 2021, 18:35,
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Бывший игрок сборной Испании, чемпион Европы 2008 года Маркос Сенна в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Швейцарии.
Как вам игра сборной Испании?
Мне кажется, с каждым матчем сборная Испании играет все лучше. Это видно и по результату. Команда стартовала не очень, но сейчас все куда лучше.
Видели в деле сборную Швейцарии?
Если честно, нет, но, конечно, ее победа над Францией впечатляет.
Чего ждёте от игры?
Только положительные ожидания. Как я уже говорил, с каждым матчем сборная Испании играет лучше, так что, мне кажется, на фоне матча против Хорватии, все должно быть хорошо.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Испании, Маркос Сенна