Кот-оракул предсказал победителя матча Швейцария - Испания

Кот-предсказатель Ахилл сделал прогноз на поединок четвертьфинала чемпионата Европы - 2020 между национальными сборными Испании и Швейцарии.

Перед животным поставили две миски с кормом, возле которых установили флаги стран. Пушистый оракул поел из миски с флагом испанской команды.

Матч Швейцария - Испания состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сегодня, 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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