Федерер поддержал сборную Швейцарии после вылета с Евро-2020

Легендарный теннисист Роджер Федерер поддержал сборную Швейцарии после вылета с чемпионата Европы-2020. В матче 1/4 финала подопечные Владимира Петковича уступили в серии пенальти Испании (1:1, 1:3 по пенальти).

«Ян Зоммер показал невероятную игру. Спасибо большое парням за усилия. Жду не дождусь ЧМ-2022. Удачи сборной Испании, они хорошо сыграли», - гласит сообщение швейцарского теннисиста в твиттер-аккаунте.

В 1/2 финала чемпионата Европы испанская сборная встретится с командой Италии. Поединок пройдет 6 июля в Лондоне.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру