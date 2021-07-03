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Федерер поддержал сборную Швейцарии после вылета с Евро-2020

03 Июля 2021, 10:47,

Легендарный теннисист Роджер Федерер поддержал сборную Швейцарии после вылета с чемпионата Европы-2020. В матче 1/4 финала подопечные Владимира Петковича уступили в серии пенальти Испании (1:1, 1:3 по пенальти).

«Ян Зоммер показал невероятную игру. Спасибо большое парням за усилия. Жду не дождусь ЧМ-2022. Удачи сборной Испании, они хорошо сыграли», - гласит сообщение швейцарского теннисиста в твиттер-аккаунте.

В 1/2 финала чемпионата Европы испанская сборная встретится с командой Италии. Поединок пройдет 6 июля в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Швейцарии, Роджер Федерер
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Комментарии (1)
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0
Juve96
03 Июля 2021, 11:02

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