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Шевченко высказался о матче против Англии в четвертьфинале Евро-2020

30 Июня 2021, 08:58,

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от противостояния со сборной Англии в четвертьфинале чемпионата Европы - 2020.

«Англия - сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч», - приводит слова специалиста пресс-служба украинской ассоциации футбола.

Матч состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Шевченко
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