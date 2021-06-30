Шевченко высказался о матче против Англии в четвертьфинале Евро-2020

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от противостояния со сборной Англии в четвертьфинале чемпионата Европы - 2020.

«Англия - сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч», - приводит слова специалиста пресс-служба украинской ассоциации футбола.

Матч состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.