Шевченко высказался о матче против Англии в четвертьфинале Евро-2020

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30 Июня 2021, 08:58,
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Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от противостояния со сборной Англии в четвертьфинале чемпионата Европы - 2020.
«Англия - сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч», - приводит слова специалиста пресс-служба украинской ассоциации футбола.
Матч состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Андрей Шевченко