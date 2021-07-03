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Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией

03 Июля 2021, 14:30,

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи побеседовал с тренерским штабом и игроками национальной команды в преддверии четвертьфинала чемпионата Европы-2020.

«Пообщался со сборной перед матчем с Англией. Ребята, только вперед. Сегодня на поле с вами вся Украина» - заявил президент страны в своем инстаграм-аккаунте.

Матч сборных Украины и Англии состоится сегодня, 3 июля, на «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале против Дании или Чехии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Владимир Зеленский
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